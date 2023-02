Sabato 18 febbraio 2023, a partire dalle ore 15.00 per le vie del centro storico di Valenza, si snoderà la sfilata di Carnevale organizzata dall’Assessorato alle Manifestazioni con la collaborazione della Parrocchia di Santa Maria Maggiore e delle associazioni di volontariato della città.

Punto di ritrovo per bambini e adulti che vorranno partecipare alla sfilata in maschera è Piazza Gramsci. Da qui il festoso corteo proseguirà lungo Corso Garibaldi, Piazza XXXI Martiri, Via Pellizzari e si concluderà in Viale Vicenza 58 presso l’oratorio del Duomo. Qui sarà possibile assistere gratuitamente allo spettacolo – il rito di “bruciare il Carnevale” – e a tutti i partecipanti sarà offerta una golosa merenda.

“Il Carnevale è uno dei momenti più attesi dell’anno da tutti i bambini, e non solo. È l’occasione per trasformarsi in un supereroe, in una principessa o in un personaggio dei cartoni animati. Siamo curiosi di scoprire quali saranno le maschere scelte dai più piccoli e quali saranno i temi scelti dalle rappresentanze delle scuole di Valenza per la sfilata di Carnevale di quest’anno. Vogliamo anche ringraziare per la preziosa collaborazione la Parrocchia del Duomo e le associazioni di volontariato che operano attivamente sul territorio valenzano” così commentano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore alle Manifestazioni Alessia Zaio.

Per informazioni:

tel. 0131 949286

email biblioteca@comune.valenza.al.it