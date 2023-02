Tutto pronto alla Piscina Felice Cascione di Imperia per la sfida di Champions League tra Pro Recco e Dinamo Tbilisi. La partita è in programma domani, sabato 18 febbraio, alle ore 19:30. Un grande evento internazionale nella vasca appena riaperta dopo i lavori di riqualificazione, che proprio nelle ultime ore ha visto l’installazione del nuovo pontone mobile e dei blocchi di partenza acquistati dall’Amministrazione Comunale (vedi foto). Il match, valido per l’ottava giornata del gruppo A, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport.

“Siamo orgogliosi, come Città, di ospitare un appuntamento sportivo di questo livello, con gli appassionati imperiesi che potranno osservare da vicino i grandi campioni della pallanuoto. Ringrazio la Pro Recco e la Rari Nantes Imperia per l’ottima sinergia dimostrata nell’organizzare questo incontro nella nostra struttura. Come Amministrazione Comunale, a partire dal sindaco Claudio Scajola, crediamo molto nelle potenzialità dei nostri impianti sportivi, in primis la piscina, e gli investimenti fatti o in corso sono lì a dimostrarlo”, commenta l’assessore allo Sport, Simone Vassallo.