Ilier Musabelliu penetra con il suo lavoro il mondo del rapporto luce/colore, anche adoperando un manicheo bianco e nero, proponendo la rappresentazione del rapporto spazio/tempo. Esso si organizza intorno alla fugacità dell’impressione e alla leggerezza del gioco visivo, situazioni che determinano sulla tela un’abbagliante vibrazione cromatica – occupando rapporti che si muovono dal bianco al nero, comprendendo anche questi ultimi – che cattura l’occhio dell’osservatore stimolandolo ai toni alti e ai toni bassi, ai timbri tenui e ai timbri squillanti. Tutto ciò finisce per creare una struttura dinamica e, per certi versi, organica.

L’artista è evidentemente convinto che il lavoro creativo implica non solo il riferimento all’idea originaria, cioè a un sostanziale progetto, ma alla necessità della competenza acquisita e, soprattutto, di una coscienza artistica consapevole dell’enorme complessità del tradurre il proprio pensiero in opera d’arte. In questo modo l’artista cerca di ri-descrivere nel quadro l’itinerario del proprio sguardo: la prima preoccupazione non è di definire l’immagine mentale, ma il tentare di penetrare il suo mistero, la sua complessità. Per questo il pensiero di Musabelliu si concretizza nell’apertura di spazi dominati dall’immaterialità della luce che sostiene la materialità del colore.

Apertura: venerdì e sabato 16/19 domenica 10/12 16/19

Info: cultura@comune.casale-monferrato.al.it

Tel. 0142/444307