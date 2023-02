Giornata di apprensione, quella di ieri, sabato 25 febbraio, soprattutto nella parte sud di Tortona dove migliaia di persone nella zona compresa fra Strada Viola, la ex statale per Genova, Carbonara Scrivia a partire dalle ore 14,30 fino a sera è stato avvertito un forte odore di gas.

Moltissime le telefonate giunte al centralino dei Vigili del Fuoco con i pompieri di Tortona che si sono subito mobilitati e una volta giunti sul posto si sono messi subito alla ricerca di questa fantomatica perdita di gas che c’era nell’aria.

La situazione sembrava grave e dopo alcuni sopralluoghi visto che l’odore era diffuso è intervenuta anche l’Arpa. I Vigili del fuoco sono rimasti in zona per quasi cinque e poi anche con la collaborazione dell’Arpa si è giunti alla conclusione che non si trattava specificatamente di una grande perdita di gas ma solo dell’odorizzante, cioè quella sostanza che viene aggiunta al gas per individuare appunto le eventuali perdite. Il gaso, come noto, infatti, non ha odore e proprio per evitare pericoli si aggiunge al medesimo questa sostanza chimica.

Solo verso sera si è compreso che non c’era alcun odore di gas e quindi l’intervento dei pompieri chiamati solo per emergenza non serviva più, anche perché a quanto pare l’odore sembrava provenire da alcuni capannoni, oggetto a questo punto di un apposito e successivo intervento dell’Arpa.