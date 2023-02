“Vinci una seconda luna di miele”, si chiama così il nuovo concorso a premi di Tino Abbigliamento.

Infatti, a partire da SABATO 25 FEBBRAIO e per tutto l’anno fino al 21 OTTOBRE a supporto della nuova promozione su tutto il reparto ABITI DA CERIMONIA da uomo, donna e bambino, il punto vendita TINO ABBIGLIAMENTO ha ideato la possibilità di essere premiati dopo l’acquisto in questo settore.

Un concorso a premi cucito su misura per LO SPOSO, ma anche per i suoi AMICI e PARENTI che acquisteranno abiti da cerimonia od accessori. Il primo premio per lo sposo è niente meno che un crociera nel Mediterraneo per due persone, quello per gli amici e parenti è un buono spesa da 300,00 euro. Altri allettanti premi in buoni spesa sono previsti per lo sposo e per i suoi amici e parenti; è sufficiente leggere il regolamento completo del concorso presso il punto vendita di Alzano S. oppure on line su www.tinoabbigliamento.it.

Quindi è semplice, un acquisto nel reparto abiti da cerimonia ed accessori uomo, donna, bambino dà diritto allo sposo e ai suoi cari alla partecipazione al concorso. Sarà poi la sorte, con festa ed estrazione finale DOMENICA 22 OTTOBRE 2023, a decidere se sarai proprio tu il fortunato vincitore. Non ti resta allora che recarti presso il punto vendita o navigare on line sul sito www.tinoabbigliamento.it per cominciare a scoprire le nuove collezioni, ti aspettano una “seconda luna di miele” o la possibilità di regalarti qualcosa di speciale per il tuo abbigliamento.