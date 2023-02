Cia Alessandria commenta in modo favorevole il cambio del Commissario straordinario per la gestione della situazione della Peste suina africana (Psa), con l’arrivo di Vincenzo Caputo che succede ad Angelo Ferrari, come aveva anticipato l’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa del corso del tg-web Cia nella puntata di venerdì 24 febbraio scorso.

Commenta il direttore Cia Alessandria Paolo Viarenghi: «Nonostante la buona volontà, Ferrari non ha portato soluzioni sostanziali al problema e la situazione si è aggravata. I nostri allevatori hanno ancora gli allevamenti vuoti e non hanno ricevuto risarcimenti adeguati. L’unico provvedimento che abbiamo visto realizzare è stata la recinzione anti-cinghiale, che continua a dimostrarsi uno spreco di denaro e di tempo. Speriamo che Caputo sappia affrontare in modo migliore la straordinarietà del caso; Cia resta come sempre a disposizione per incontri, suggerimenti e collaborazione per ristabilire l’ordine nel mondo agricolo».