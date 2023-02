Si è concluso con un grande successo “Choco Moments”, il festival del cioccolato artigianale. Organizzata da Associazione Artigiani dell’Oltrepo’ Lombardo, Ascom Confcommercio, la partecipazione di Voghera da Scoprire e il patrocinio del Comune di Voghera, l’iniziativa ha attirato il pubblico delle grandi occasioni, coinvolgendo nella via Emilia tutte le fasce di età.

Erano previste numerose attrazioni, la fabbrica del cioccolato, laboratori per bambini, lezioni per adulti, show cooking, la mostra mercato e, in particolare, la preparazione della tavoletta da guinness, con i quindici metri di cioccolato, che ha rappresentato il clou del Sabato pomeriggio. Diversi bar ed esercizi commerciali hanno proposto degustazioni a tema cioccolato e “Lo Sbaracco” sugli articoli in saldo, con sconti dal 50% al 70%.

All’interno della kermesse dedicata ad uno dei cibi più amati, vi è stato anche spazio per un appuntamento culturale, ovvero la presentazione alla Libreria Ticinum di “Dalle bacche di cacao dei Maya al cioccolato di Casa Savoia”, con l’introduzione di Alessandra Bazardi, relatrice Simona Guioli, e a seguire degustazione a cura della pasticceria El Teresito. Le condizioni metereologiche avverse hanno portato all’annullamento inevitabile di qualche iniziativa programmata per Domenica.

“E’ stato un evento che ha richiamato moltissime persone in centro città e per il quale ringrazio le associazioni e i commercianti tutti – spiega, con soddisfazione, l’Assessore al Commercio Maria Cristina Malvicini -. Ancora una volta un successo che va ad aggiungersi a tutti gli altri eventi organizzati insieme nel corso del mio mandato, ognuno con il proprio ruolo, in perfetta collaborazione e sintonia per il bene della città”.

Di seguito le parole del Vicepresidente di Ascom Confcommercio Voghera, Simona Panigazzi: “Il successo di questa manifestazione dimostra come gli eventi dietro ai quali c’è un lavoro importante, che nasce da un’idea di buon livello, vengano recepiti positivamente dai commercianti, i quali hanno risposto con fantasia nel creare il proprio evento correlato, per cui la ricaduta sui cittadini e sulla città si dimostra efficace”.