Martedì 7 febbraio 2023 alle ore 10.00 presso il Teatro Sociale (Corso Garibaldi) si svolgerà, per i bambini delle scuole elementari di Valenza, lo spettacolo con letture animate tratte dal racconto SuperGiovanni, scritto da Yel-Fabio Bosco.

Il racconto è stato pubblicato una prima volta nel 2000 da Giunti e una seconda, nel dicembre del 2022, dalla casa editrice Falsopiano. Il volume è stato ripubblicato per volontà di Giovanni Bosco che ha voluto così ricordare lo straordinario talento creativo del figlio Yel-Fabio Bosco.

La nuova edizione ha visto il coinvolgimento attivo anche degli allievi delle classi 2A, 2B, 2C e 5A del Liceo Artistico “Carlo Carrà” – IIS “Benvenuto Cellini” di Valenza che hanno realizzato tutte le illustrazioni che accompagnano il racconto.

La storia raccontata da Yel-Fabio Bosco è stata trasformata dal regista Roberto Tarasco in uno spettacolo per bambini e famiglie che la compagnia di giovani attori PEM (Potenziali Evocati Multimediali) metterà in scena per gli allievi delle classi terze delle scuole elementari di Valenza martedì 7 febbraio presso il Teatro Sociale. In occasione dello spettacolo tutti i bambini riceveranno in dono una copia del libro SuperGiovanni.

“Questa è un’occasione davvero importante per avvicinare i piccoli valenzani alla scoperta del teatro, questo contenitore magico di storie e racconti animati, ed è anche un invito alla lettura attraverso un racconto, SuperGiovanni, scritto da Yel-Fabio Bosco, autore valenzano dotato di grande talento, il cui ricordo resterà anche attraverso le sue parole e la sua creatività” così commentano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio.

Lo spettacolo ha ottenuto il patrocinio del Comune di Valenza.