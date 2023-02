Per il mese di febbraio, l’Ufficio do Prossimità di Tortona sarà aperto al pubblico giovedì 16 e giovedì 23.

L’Ufficio di prossimità lavora in stretta collaborazione con il Tribunale di Alessandria offrendo quindi numerosi servizi al cittadino, semplificando in tal modo l’accesso e la fruizione dei servizi della giustizia, integrandoli con quelli in ambito sociale gestiti sul territorio.



In particolare i compiti primari saranno: informazione e orientamento sulle procedure giudiziarie, con riferimento alla volontaria giurisdizione e agli istituti di protezione giuridica (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno); supporto alla compilazione della modulistica del Tribunale e alla redazione di istanze ed atti, con raccolta e verifica degli allegati richiesti; predisposizione e deposito telematico delle istanze e degli atti per conto dell’utente; informazioni sullo stato della procedura in cui è coinvolto l’utente; rilascio di copia degli atti contenuti nel fascicolo elettronico di riferimento dell’utente.

All’Ufficio di prossimità è possibile richiedere:

l’inoltro delle pratiche sull’Amministrazione di sostegno

l’autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l’espatrio per il minore

la trasmissione di istanze al giudice tutelare

All’Ufficio di prossimità è possibile ricevere:

assistenza per i servizi della volontaria giurisdizione che non richiedono l’ausilio di un avvocato

supporto alla compilazione della modulistica del Tribunale di riferimento

informazioni e supporto sull’avvio di procedimenti davanti al Tribunale in materia tutelare

Orari

L’Ufficio di prossimità riceve il pubblico il secondo e il quarto giovedì del mese, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Dove

Palazzo comunale

corso Alessandria, 62 – Tortona (piano terra)

Per ridurre possibili tempi di attesa, si invita a concordare un appuntamento con gli operatori dell’Ufficio di Prossimità.