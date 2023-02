Come Filt Cgil di Alessandria abbiamo deciso di rendere pubblica la nostra grande preoccupazione riguardo il destino delle lavoratrici e dei lavoratori che operano nel magazzino Colussi che si trova in Località San Guglielmo a Tortona.

Temiamo concretamente, infatti, che l’azienda alimentare intenda trasferire in un’altra regione le attività di logistica svolte in tale sito e attualmente affidate in appalto alla Cab Log Srl e alla JP Logistica Srl.

Gli incontri fin qui avuti con Cab Log non sono stati soddisfacenti in quanto la ditta ha sin qui tenuto un atteggiamento dilatorio il quale non fa altro che accrescere i nostri sospetti e le nostre preoccupazioni riguardo il futuro della trentina di dipendenti occupati in tale magazzino.

Colussi e le ditte a cui sono state affidate l’appalto non possono pensare di temporeggiare oltre e di lasciare sulle spine i lavoratori e le lavoratrici del sito, i quali hanno pienamente il diritto di conoscere in anticipo quale destino li attende, qualunque esso sia.

Non possiamo permettere che Colussi e coloro a cui sono state affidate le attività in appalto facciano passare un anno o forse più nel silenzio generale per poi annunciare improvvisamente la chiusura del magazzino, precludendo qualsiasi spazio al confronto sindacale.

Di conseguenza la Filt-Cgil incalzerà sempre più le aziende interessate affiche le vere intenzioni sul futuro del sito emergano, con l’intenzione di costruire preventivamente un piano sociale dignitoso che possa tutelare almeno in parte i lavoratori e le lavoratrici nel caso di chiusura.

Se non arriveranno risposte concrete e credibili a breve da parte di Colussi e Cablog, non esiteremo a mettere in campo qualsiasi iniziativa per salvaguardare il diritto al lavoro dei dipendenti del magazzino.

Cgil – Alessandria

FOTO DI REPERTORIO