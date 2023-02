Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, nell’ambito del proprio dispositivo permanente di

contrasto ai traffici illeciti e di controllo del territorio, ha intensificato la vigilanza anche nelle zone industriali

della Provincia che, nel fine settimana, risultano poco frequentate e rischiano quindi di diventare possibile teatro

di fatti illeciti.

In tale contesto, una pattuglia impegnata nella perlustrazione del comprensorio sanremese di Valle Armea, verso

le 13.00 di sabato scorso, notava un furgone che stazionava sul ciglio della strada nei pressi del cimitero

comunale.

I finanzieri, insospettiti dalle circostanze di tempo e di luogo, procedevano all’identificazione del conducente, un

cittadino straniero residente a Sanremo il quale, alle domande delle Fiamme Gialle, non era in grado di fornire

una convincente spiegazione circa la sua presenza sul luogo, assumendo un atteggiamento indeciso e nervoso.

Veniva quindi effettuato il controllo del veicolo rinvenendo, all’interno del vano di carico, contenuti in alcuni

borsoni, quasi 80 Kg di sostanza stupefacente ripartita in panetti da 100 grammi.

Il responsabile veniva quindi tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Sanremo a disposizione

della Procura della Repubblica di Imperia.

La Procura della Repubblica di Imperia, ai sensi del D.lgs. 188/2021, ha autorizzato la diffusione del presente

comunicato, trattandosi di attività di indagine di rilevante interesse pubblico, concernendo la repressione di gravi

reati.

Si evidenzia che il procedimento penale è in fase di indagini preliminari e che, per il principio di presunzione di

innocenza, la responsabilità della persona sottoposta ad indagini sarà definitivamente accertata solo ove

intervenga sentenza irrevocabile di condanna

