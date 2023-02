Un principio di incendio che avrebbe potuto provocare ingenti danni ma per fortuna è stato contenuto grazie al provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona si è verificato nella mattinata di ieri, sabato 10 febbraio in una lavanderia industriale lungo la ex statale 35 dei giovi nel Comune di Carbonara Scrivia.

Sono le otto del mattino, la lavanderia sta per aprire quando gli addetti si accorgono che per cause ancora in corso di accertamento parte all’interno della struttura ha preso fuoco. Il personale presente per fortuna non perde tempo e dà l’allarme e così, grazie al tempestivo intervento dei pompieri di Tortona che lavorano per oltre un’ora e mezza i danni saranno circoscritti e a quanto pare non di grave entità.