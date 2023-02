Venerdì 3 Marzo alle ore 21, presso il Teatro Civico di Tortona in via Ammiraglio Mirabello 3, il Rotary Club di Tortona organizza il quarto appuntamento aperto alla cittadinanza di una serie di incontri con illustri personaggi del mondo della ricerca e dell’innovazione, della cultura e della divulgazione scientifica. L’ospite questa volta sarà Domenico Quirico, astigiano, storico reporter e caposervizio esteri del quotidiano La Stampa.

E’ stato corrispondente da Parigi e inviato e di guerra. La sua presenza in teatri di guerra gli è costata due rapimenti, il primo in Libia nel 2011, durato pochi giorni, il secondo, che fece seriamente temere per la sua vita, avvenne mentre si trovava In Siria nel 2013 come inviato di guerra. E’ stato rapito e di lui si è persa ogni traccia per giorni. Dopo quasi due mesi si è saputo che era ancora vivo ed è stato liberato l’otto settembre di quell’anno. Tra le sue tante pubblicazioni che riportano le esperienze di reporter, nel 2013 pubblica “Il paese del male: 152 giorni in ostaggio in Siria” in cui narra di quella terribile esperienza riuscendo sempre a interpretare e narrare anche l’angoscia delle popolazioni che in guerra sono costrette a vivere. Appassionato osservatore della storia e delle società, ha maturato una profonda esperienza e sensibilità da cui discende la riconosciuta grande capacità di analisi degli scenari geopolitici. Nell’incontro promosso dal Rotary Club di Tortona affronterà il tema “Le guerre infinite” ricordandoci che mutando luoghi, strumenti e ruoli, le guerre si susseguono senza soluzione di continuità.

Una lettura frutto di conoscenza diretta e colta che potrà aiutarci a meglio interpretare e comprendere cosa sta accadendo intorno a noi. L’incontro è, come sempre, aperto a tutta la cittadinanza e in particolare sono invitati tutti gli studenti ad intervenire numerosi. L’Ingresso è gratuito ma è richiesta la prenotazione alla biglietteria del teatro al numero 0131-864488 (da martedì a venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00). Al termine è previsto un dibattito con il pubblico presente.