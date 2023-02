Martedì 7 marzo 2023 la Ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, sarà ospite del Consorzio intercomunale del Novese dei servizi alla persona, in visita al Centro diurno socio riabilitativo, in salita Bricchetta a Novi Ligure.

L’autorevole esponente del Governo, rappresentante istituzionale estremamente qualificata in materia, sarà ospite del Centro diurno socio riabilitativo per incontrare le persone diversamente abili che lo frequentano, i loro assistenti, dirigenti e amministratori dell’ente al quale trenta Comuni del territorio hanno affidato la gestione dei servizi socio assistenziali.

Alessandra Locatelli oltre che ministra per le disabilità, è un’esperta del settore essendo laureata in sociologia ed avendo svolto esperienze di volontariato in Italia in diverse strutture sociali e socio sanitarie, presso associazioni che si occupano di sport e disabilità, nei servizi di urgenza ed emergenza, persino in Africa in centri per bambini. Ha lavorato per molti anni nel campo dell’assistenza, della cura, dell’educazione e dell’accoglienza di persone adulte con disabilità intellettiva.

La ministra per le disabilità è attesa nella sede del Centro diurno socio riabilitativo, in Salita Bricchetta a Novi Ligure, nel pomeriggio del 7 marzo e sarà accolta dalla presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio intercomunale del Novese dei servizi alla Persona, Maria Gabriella Mazzarello, e dal presidente dell’Assemblea dei sindaci, Domenico Miloscio.

L’arrivo a Novi dell’esponente del Governo è previsto per le ore 14,15. Nel corso della visita al Centro diurno, l’Onorevole Locatelli incontrerà gli ospiti della struttura gestita dal C.S.P. presenti per le attività pomeridiane. Seguirà l’inaugurazione degli spazi che accoglieranno il laboratorio per l’inclusione lavorativa finanziato con risorse del Ministero.

Successivamente è prevista la visita ai laboratori e l’incontro della Ministra con le autorità presenti e con i rappresentanti delle associazioni dei disabili. Seguirà una breve presentazione del Consorzio intercomunale del Novese dei servizi alla persona e dei progetti che sta realizzando inerenti disabilità e trasmissione delle istanze del territorio in tema di fragilità delle persone diversamente abili.