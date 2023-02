Martedì 31 Gennaio in Genova – Palazzo Ducale In occasione delle celebrazioni per il giorno della memoria, si è tenuto un importante convegno, promosso dall’ Ufficio Scolastico regionale, dove sono state presentate le “Linee guida sul contrasto all’antisemitismo nella scuola”, queste redatte dal Comitato Paritetico nell’ambito del protocollo tra Ministero dell’ Istruzione e l’ Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. L’ incontro , rivolto ai ragazzi delle scuole medie superiori, ha visto una rappresentanza dei Polo tecnologico imperiese accompagnata dal docente di Diritto Prof. Antonio Montanari. L’iniziativa ha coinvolto, oltre la Direzione Scolastica Regionale, Milena Santerini quale Coordinatrice Nazionale per la lotta contro l’antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e come relatore il Prof. Stefano Pasta, dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore, con una esposizione dell’antisemitismo in chiave storica e contemporanea nelle sue molteplici forme, non ultime quelle del web, anche al fine di sensibilizzare nei giovani il loro livello di attenzione sul fenomeno. Sempre con l’obiettivo di promuovere e coltivare lo spirito critico degli studenti, alcune classi tra cui quinte, quarte e terze e del corso serale hanno partecipato on line ad un corso di sei seminari valevoli per il percorso PCTO in collaborazione con SEC – Scuola di economia civile e LIUC – Università Carlo Cattaneo – enti riconosciuti dal Ministero, il corso ha sviluppato temi trattati di grande attualità e di riferimento per il movimento oggi alla ribalta denominato Economy of Francesco del cui teams alcuni docenti e relatori intervenuti fanno parte.

