Durante le giornate della manifestazione canora più importante d’Italia, lungo la via più fotografata dell’anno, l’Arma dei Carabinieri è presente con un proprio stand info-divulgativo. Il tema dell’esposizione, la natura sottratta, si riferisce in maniera prominente alle attività svolte dai Carabinieri Forestali della Specialità CITES impegnati costantemente e su più fronti, nazionale ed internazionale, nella prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno agli animali, al contrasto al bracconaggio, nell’attuazione della Convenzione di Washington e dei Regolamenti comunitari EUTR e FLEGT per la regolamentazione del commercio di legname.

Le attività che si svolgeranno in queste giornate vedranno il coinvolgimento di scolaresche provenienti dal territorio sanremese, importante opportunità per la diffusione e la sensibilizzazione della cultura della legalità ambientale e la divulgazione di messaggi riguardanti la conservazione delle specie in via di estinzione. L’allestimento dello spazio espositivo è stato realizzato dai Carabinieri Forestali del Comando Gruppo di Imperia, con la collaborazione della Sezione Operativa Centrale del Raggruppamento Cites di Roma. I visitatori potranno osservare i reperti confiscati durante le attività svolte in questi anni dai CARABINIERI CITES del Comando Regione CC Forestale Liguria, e documentarsi sulle buone pratiche a cui attenersi per l’ingresso di materiale animale e vegetale proveniente dai paesi extraeuropei che non fanno parte della nostra biodiversità.

Allo Stand sono altresì presenti reparti del Comando Provinciale di Imperia con le dotazioni di nuovi mezzi di locomozione ecologici, quali le innovative E – Bike Trail Ultra, top di gamma della Trekking Italwin. Particolarmente performanti grazie al “cuore di litio” delle batterie da 630 Wh che ne alimentano il motore elettrico, queste nuove dotazioni si stanno dimostrando particolarmente performanti per il pattugliamento e la polizia di prossimità nelle aree rurali e anche nei centri cittadini e delle aree pedonali e quindi anche nelle vie della città dei fiori, in questi giorni particolarmente affollate in occasione della manifestazione canora.