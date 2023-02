La facciata storica di via Venezia 16 dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria sarà colorata di viola in occasione della Giornata Internazionale dell’epilessia. Oggi, lunedì 13 febbraio, si celebra infatti in tutto mondo l’evento con iniziative ed eventi per sensibilizzare sulla malattia.

Come ricordato dalla Lice – Lega Italiana Contro l’Epilessia, questa malattia neurologica cronica è tra quelle più diffuse: già nel 1965 come “sociale” dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e oggi nei Paesi ad alto e medio sviluppo interessa circa 1 persona su 100, con dati che indicano circa 6 milioni di pazienti in Europa e oltre 700 mila in Italia.

All’Ospedale di Alessandria sono presenti due ambulatori dedicati alle diverse forme di epilessia, quello per gli adulti all’interno della struttura di Neurologia e quello riconosciuto dalla Lice per la Neuropsichiatria Infantile che segue i pazienti da 0 a 18 anni.

Per ricordare quindi l’importanza della sensibilizzazione su una patologia che genera ancora molti pregiudizi, questa sera il colore viola sarà protagonista dell’illuminazione della facciata dell’Ospedale Civile, così come per migliaia di monumenti cittadini sparsi in Italia e nel mondo.