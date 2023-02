Inserito nel progetto “Il lungo ottocento” del programma dell’UNITRE

di Novi per l’anno 2022 23, il film “Waterloo” esprime uno dei momenti

più significativi che hanno caratterizzato il primo 1800.

Considerato il più grande film storico di guerra di sempre, è stato

girato in Ucraina, con la presenza di 16.000 soldati, in parte

provenienti dall’esercito sovietico e da un battaglione scozzese e

l’utilizzo di migliaia di cavalli.

Apprezzato per la fedeltà dei dettagli ai fatti realmente accaduti

secondo i documenti dell’epoca, il film impiega attori di grande

valore come Rod Steiger , nel ruolo di Napoleone, e Cristopher Plammer

nel ruolo del Duca di Wellington, per descrivere abilmente sentimenti

e comportamenti dei due grandi personaggi storici.

Metà del film presenta le fasi della battaglia in modo strepitoso, ma

non sono meno curate ed eleganti le scene del ballo in un Palazzo a

Bruxelles prima sella battaglia.

La produzione di Dino De Laurentis si avvale di altri prestigiosi

italiani come Nino Rota per la musica, lo scenografo Mario Garbuglia e

l’abile direttore della fotografia Armando Nannuzio.

Appuntamento al Cinema Moderno di Novi Ligure, mercoledì 22 febbraio

alle ore 15. Ingresso gratuito.