La settimana scorsa una delegazione di FIAB Tortona Sezione Malabrocca ha consegnato in Comune a Tortona una proposta per una alternativa ciclabile alla Via Emilia.

La necessità di redigere il documento è nata in seguito alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 20/12/2022 che prevede il divieto di transito nelle aree pedonali urbane della Via Emilia e vie limitrofe ai velocipedi e ai monopattini (elettrici e non).

Il provvedimento, che presto entrerà in vigore, consente ai conducenti di velocipedi e monopattini di transitare col veicolo a mano fino al termine dell’area pedonale, ma non prevede la collocazione di appositi stalli per le biciclette, né individua un percorso alternativo per chi non intenda, o non abbia la possibilità, di transitare in Via Emilia con il mezzo a mano.

Tra coloro che si spostano in bicicletta vi sono anche persone per le quali non è obiettivamente agevole percorrere lunghe distanze con il mezzo a mano; inoltre, durante le ore di massima affluenza, avere il mezzo condotto a mano aumenta i disagi, e i pericoli, per i pedoni, dal momento che condurre a mano un velocipede richiede un ingombro maggiore.

Ben venga, dunque, pensare a strade in cui si possa passeggiare ma, in una fase storica in cui il numero di persone che decide di utilizzare la bicicletta a discapito dell’automobile è in aumento, conviene assecondare il più possibile la mobilità attiva, in maniera da ridurre il traffico e l’inquinamento in città.

Ecco la proposta presentata dalla Sezione Malabrocca di FIAB al Comune di Tortona:

Rastrelliera per il posteggio delle biciclette in Via Emilia in corrispondenza dei nuovi cartelli di divieto;

Corsie ciclabili in via San Marziano e Corso Romita, che tutelino i conducenti di velocipedi lungo il tragitto più breve che sostituirà la Via Emilia per attraversare il centro cittadino; Corsia ciclabile colorata di rosso, sul modello di quelle lungo la pista ciclabile per Viguzzolo, in corrispondenza delle due rotonde di largo Borgarelli e di Piazza Roma;

Questi semplicissimi provvedimenti consentiranno, ad avviso di FIAB Tortona, di diminuire di molto, se non eliminare del tutto, i potenziali conflitti tra auto e biciclette/monopattini. La corsia ciclabile indicata a terra è in grado di ricordare ai conducenti di automobili di lasciare un corridoio per chi è in bicicletta. Questo già avviene, ad esempio, sulla corsia ciclabile di via Franceschino da Baxilio, che anche nelle ore di punta rimane sostanzialmente libera.

Il documento si conclude con un provvedimento un po’ più oneroso, ma che potrebbe rientrare negli interventi previsti dal DUC recentemente finanziato:

Una “Zona 30” in Corso Montebello che preveda standard urbanistici moderni che tutelino tutti gli utenti della strada e la rendano il nuovo luogo in cui le giovani leve possano fare le prime pedalate in autonomia e in sicurezza.

A corredo del punto 4 è stato consegnato un vero e proprio studio di fattibilità, compilato da Claudio Cheirasco, referente FIAB Tortona sezione Malabrocca, avvalendosi dell’aiuto dei gruppi FIAB di Tortona, Alessandria e Italia Nord Ovest. La cartografia di base utilizzata è quella del Piano Regolatore vigente. Per il rilievo della larghezza della strada è stato fondamentale l’aiuto dell’arch. Laura Tabachin di Tortona.

FIAB Tortona sezione Malabrocca ringrazia la ditta E-Bike Awareness di Costa Vescovato (Al), per aver creduto in questo progetto ed averlo sostenuto moralmente ed economicamente, e il Comune di Tortona, per aver preso in considerazione la proposta per una alternativa ciclabile alla Via Emilia.

Ufficio stampa Fiab Tortona