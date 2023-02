Quando ancora i bambini nascevano a Tortona con l’aiuto di numerose ostetriche ha messo al mondo tantissimi tortonesi ed è stato per molti anni primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale cittadino “Santi Antonio e Margherita di Tortona che ormai non esiste più, trasferito negli anno scorsi a Novi Ligure.

Ci riferiamo allo storico Ginecologo Tortonese Giulio Dabormida festeggiato da sindaco di Tortona Federico Chiodi e dal presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo per aver raggiunto l’invidiabile record dei 100 anni di età da poco compiuti.

Dabormida nella giornata di oggi, sabato 11 febbraio, ha ricevuto la visita del Sindaco Chiodi, accompagnato dal Presidente del Consiglio Ferrari Cuniolo, che gli hanno consegnato un attestato di riconoscimento e i complimenti da parte della comunità Tortonese per l’invidiabile traguardo raggiunto!