Mercoledì 1 marzo alle ore 17, presso il Teatro Civico di Tortona in via Amm. Mirabello 1, nell’ambito della rassegna “Libri dal Vivo” organizzata dalla Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda”, sarà ospite il professor Alessandro Barbero per presentare il suo nuovo libro “Alabama”.

Alcuni anni fa, nei suoi percorsi e studi da storico, Barbero ha incontrato una storia che non poteva essere racchiusa in un saggio. Ed è quella di “Alabama”, che pur non essendo nato come reazione alla storia recente ne anticipa i motivi profondi, scandagliandone l’oscurità delle viscere. È la vicenda di un eccidio di neri, di “negri”, durante la Guerra di Secessione, la prima grande lacerazione nazionale che divide il paese tra chi vuole bandire la schiavitù e chi non ne ha nessuna intenzione. Ed è la storia di bianchi affamati che vanno in guerra per pochi spiccioli e che sentono il diritto naturale di fare dei “negri” quello che vogliono. Tutto questo diventa il racconto fluviale, trascinante, inarrestabile, dell’unico testimone sopravvissuto, Dick Stanton, soldato dell’esercito del Sud, stanato e pungolato in fin di vita da una giovane studentessa che vuole ricostruire la verità. Verità storica e romanzesca, perché Barbero inventa una voce indimenticabile, comica e inaffidabile, logorroica e irritante, dolente e angosciosa, che trascina il lettore in quegli abissi che ancora una volta si sono riaperti.

Il nuovo romanzo di Barbero va davvero a toccare i tratti del carattere americano che sono deflagrati negli eventi dell’ultimo anno e degli ultimi mesi: la questione del suprematismo bianco, il razzismo profondo che innerva persino le istituzioni, la mentalità paranoica, l’orgoglio e la presunzione di farsi giustizia da sé, la violenza che scaturisce dalla povertà, dalla rabbia, da ciò che si vive come ingiusto sulla propria pelle e che si rovescia su chi è ancora più debole.

Alessandro Barbero, nato a Torino nel 1959, è professore ordinario presso l’Università del Piemonte Orientale a Vercelli. Studioso di storia medievale e di storia militare, è autore di diversi romanzi storici ed è ormai un volto noto della televisione.

L’ingresso alla presentazione al Civico è libero, tuttavia viste le numerosissime richieste per partecipare, sarà possibile prenotare il proprio posto a teatro rivolgendosi alla biglietteria dal martedì al venerdì con orario 16-19, a partire da giovedì 16 febbraio.