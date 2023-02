Protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog

Con la DGR 42-5805 del 20/10/2017, la Regione Piemonte ha recepito i contenuti dell’Accordo di programma volto a contrastare l’inquinamento atmosferico da essa sottoscritto in data 09/06/2017 con le Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e con il Ministero dell’Ambiente.



Tra i provvedimenti adottati vi è l’introduzione di un semaforo per l’attivazione di misure temporanee omogenee nel bacino padano al verificarsi di condizioni favorevoli all’aumento delle concentrazioni di PM10.

Il servizio mostra la mappa dei comuni con il livello del semaforo attivo per il giorno in corso e per i giorni successivi.

Il servizio è aggiornato due volte alla settimana, il lunedì ed il giovedì.

Le limitazioni associate al livello del semaforo possono variare da comune a comune e sono consultabili sul sito del comune di interesse: per consultarle selezionare il comune e visualizzare la sezione “Dettagli”.



Tutte le informazioni necessarie al calcolo dei livelli del semaforo sono reperibili alla pagina



https://webgis.arpa.piemonte.it/protocollo_aria_webapp

Ordinanze del Comune di Tortona

Ordinanza sindacale n. 170 del 22/09/2021

Attuazione accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunte di misure di risanamento della qualità dell’aria nel Bacino Padano. Piano d’intervento operativo per il miglioramento della qualità dell’aria: misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni.

Ordinanza sindacale n. 171 del 22/09/2021

Piano d’intervento operativo contenente misure per il miglioramento della qualità dell’aria: aggiornamento delle limitazioni strutturali e temporanee della circolazione veicolare da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti

TAVOLA 1A – Percorsi per veicoli cat. M1-2-3 rif. punto 3.B ordinanza

TAVOLA 1B – Percorsi per veicoli cat.N rif. punto 3.C ordinanza

TAVOLA 2 – Individuazione concentrico per limitazioni emergenziali