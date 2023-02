I giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni hanno ancora tempo fino alle ore 14 di lunedì 20 febbraio per partecipare al bando di Servizio Civile Universale presentando la loro candidatura tramite la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi e la sede di svolgimento del progetto.

Sono 44 i posti disponibili nelle diverse sedi (Servizi Educativi e Assistenziali, Biblioteche, Museo, Teatro, Ufficio Politiche Giovanili, Centro Giovani, Radio PNR, ecc.) per realizzare i progetti del Comune di Tortona finanziati dal Dipartimento Politiche Giovanili.

Alcuni progetti prevedono il requisito del Diploma di Maturità e della patente ma sono disponibili anche posti riservati a giovani con bassa scolarizzazione o con difficoltà economiche (Isee inferiore a 15.000)

Scaduti i termini per la presentazione delle candidature gli operatori di servizio civile selezionati saranno avviati al servizio presumibilmente nel mese di maggio-giugno per 12 mesi con un impegno di circa 25 ore settimanali e riceveranno un’indennità mensile di 444,30 euro oltre ad una formazione utile a svolgere al meglio il progetto scelto.

Per informazioni e supporto nella scelta del progetto e della compilazione della domanda contattare l’ufficio politiche giovanili 0131863472 e 0131864249 oppure via mail a serviziocivile@comune.tortona.al.it