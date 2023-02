Continua senza sosta l’attività di dei Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel ponente ligure.

Nelle scorse ore infatti, i Carabinieri della Compagnia di Bordighera, a seguito di un’attività di indagine, hanno messo a segno un altro importante colpo arrestando in flagranza di reato per detenzione illecita di stupefacenti un italiano di quarantadue anni residente a Ventimiglia, ma gravitante in tutto il ponente ligure. L’uomo, con precedenti specifici per lo stesso reato e già sottoposto agli arresti domiciliari era sotto osservazione già da alcuni giorni, in quanto sospettato di aver ripreso il “giro di affari”, malgrado la misura restrittiva. Sono bastati alcuni approfondimenti ed un buon colpo d’occhio per cogliere il momento giusto per procedere ad una perquisizione del domicilio e trovare, neanche troppo ben nascosta, oltre cento grammi di cocaina già suddivisa in dosi e pronta per essere venduta ad alcuni assuntori della zona. Un’ulteriore occhiata nell’abitazione ha permesso di dimostrare quanto l’attività illecita fosse consolidata ed a pieno regime, rinvenendo tra l’altro un bilancino di precisione, materiale per il ”taglio” ed il confezionamento della cocaina, nonché millesettecento Euro in contanti, comprovato provento del reato.

Lo stupefacente, il materiale ed il denaro sono stati sequestrati ed adesso l’uomo, tradotto alla casa circondariale di Sanremo, dovrà rispondere del delitto di detenzione illecita di stupefacente, aggravato dal fatto di aver commesso il reato durante la sottoposizione ad una misura restrittiva. Nelle prossime ore presso il Tribunale di Imperia si terrà l’udienza di convalida ed il giudizio per direttissima.