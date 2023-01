“Cento giorni al Giro d’Italia” presentate le prime iniziative per “Tortona Città di Tappa”

Sono state presentate stamattina, lunedì 23 gennaio, dal Sindaco di Tortona Federico Chiodi e dal Presidente del Consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, con una conferenza stampa presso il Comune di Tortona le prime delle numerose iniziative che saranno allestite nei prossimi mesi in città.

Mercoledì 17 maggio 2023, infatti, la 106 esima edizione del Giro d’Italia farà tappa a Tortona: la gara che inizierà il 6 maggio in Abruzzo per concludersi il 28 maggio a Roma, vede all’undicesima tappa, mercoledì 17 maggio, i corridori affrontare la percorso Camaiore-Tortona: la “carovana” percorrerà 218 km risalendo dalla Toscana per attraversare la Liguria affrontando il passo della Castagnola e raggiungendo, nel territorio della provincia di Alessandria, le località di Voltaggio, Gavi, Serravalle Scrivia, Cassano Spinola e Villalvernia per raggiungere l’arrivo a Tortona, in corso Cavour, già teatro dell’ultimo arrivo del Giro in città, nel 2017.

Giovedì 26 gennaio mancheranno esattamente 100 giorni al via della manifestazione e per celebrare l’inizio del “conto alla rovescia” RCS, organizzatore dell’evento, ha coinvolto tutte le città di tappa per una “giornata in rosa” durante la quale un monumento rappresentativo di ogni località sarà illuminato da una luce rosa: Tortona parteciperà illuminando la Torre del Castello, dalle ore 17 di giovedì prossimo.

Sempre Giovedì per celebrare al meglio l’avvio ufficiale delle manifestazioni legate al Giro d’Italia, alle ore 21 presso il Teatro Civico, sarà presentato in collaborazione con la Delegazione FAI Tortona, il gruppo FAI Giovani e l’Archivio Piero Leddi, lo spettacolo “La vicenda dell’Airone e della Bicicletta che gli insegnò a volare” dedicato al Campionissimo Fausto Coppi e di suo fratello Serse, scritto e ideato da Sacha Trapletti e Federica Rosanò, con le musiche di Raffaello Basiglio, eseguite al pianoforte da Enrico Perelli (prenotazioni presso la biglietteria del Teatro Civico – tel. 0131864488).

Un’altra iniziativa di grande rilievo vedrà la collaborazione con Bertram Tortona Derthona Basket che milita nella serie A di pallacanestro e che a febbraio disputerà la fase finale della Coppa Italia a Torino, a partire da giovedì 16. In quell’occasione i giocatori di coach Marco Remondino indosseranno come “sopramaglia” ai margini della gara, una speciale maglietta con il logo di “Tortona Città di Tappa”, offrendo alla Città e all’evento della tappa una straordinaria vetrina durante uno dei più importanti eventi sportivi dell’anno, sul palcoscenico della massima serie italiana del basket.

É già in fase avanzata invece la seconda edizione del contest riservato alle scuole “Schermi” dedicato alla memoria dell’artista tortonese Dante Angeleri e realizzato in collaborazione con l’Associazione ex Allievi del Liceo che, come lo scorso anno coinvolge gli studenti dai 14 ai 19 anni delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di formazione professionale cittadini: il tema di quest’anno riguarda proprio la Tappa del Giro in città e i partecipanti presenteranno entro il prossimo 1 marzo un poster-manifesto che diventi l’immagine iconica della tappa in città. L’immagine selezionata come vincitrice diventerà la locandina ufficiale della tappa tortonese del giro.

Si tratta dei primi eventi legati al giro che caratterizzeranno i prossimi mesi e che coinvolgeranno il più possibile il territorio e le realtà sportive, economiche, culturali del Tortonese.

Diversi progetti per coinvolgere il centro città sono allo studio nell’ambito del Distretto Urbano del Commercio che ha recentemente beneficiato di un importante contributo economico da parte della Regione Piemonte e che modulerà le proposte già allo studio per il rilancio del commercio in centro sull’evento della tappa.

Nel mese di maggio con l’avvicinarsi della data della corsa sarà inaugurata ufficialmente la pista ciclabile che collega Tortona a Viguzzolo, con il coinvolgimento delle associazioni ciclistiche locali.

Le altre iniziative allo studio riguardano lo sport, lo spettacolo, la cultura, l’ambiente, l’enogastronomia e saranno presentate nelle prossime settimane. E’ stato inoltre pubblicato oggi, lunedì 23 gennaio, sul sito web del Comune (link: https://www.comune.tortona.al.it/portal/servizi/comunicazioni/638/pubblica/), l’avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la Tappa del Giro: sono previste diverse forme di partecipazione per cui si attende una risposta importante da parte del territorio.