Ennesimo provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno salvato una pensionata tortonese di 88 anni che aveva accusato un malore tra le mura era caduta a terra e non riusciva a rialzarsi.

E’ accaduto ieri pomeriggio all’interno di una villa in Via Montello, sul Parco del Castello. La donna che abitava da sola, per fortuna aveva con sé il telefono cellulare con il quale h dato l’allarme.

I pompieri di Tortona sono riusciti ad entrare all’interno della villa forzando un ingresso, hanno aperto la porta consegnando ai soccorritori del 118 la pensionata tortonese che è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.