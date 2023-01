L’ufficio Turismo del Comune di Taggia, inaugura il 2023 con la presentazione e distribuzione delle nuove cartine turistiche.

La mappa, disegnata a mano, indica tutti principali luoghi d’interesse, i monumenti, le chiese e le attrazioni presenti su tutto il territorio comunale. Sul retro si trovano le descrizioni, tradotte anche in Inglese e Francese, dei posti da visitare.

“Una vera e propria guida – spiega Barbara Dumarte, assessore al Turismo – che siamo sicuri verrà apprezzata dai nostri turisti. Ovviamente la cartina potrà essere anche consultata e scaricata sul nostro sito www.turismo.taggia.it e nella sezione ‘Informazioni Utili’ dell’applicazione per smartphone InformAPP, ma crediamo che la copia cartacea possa essere un bel souvenir da portare a casa. Un ricordo della propria vacanza nel comune di Taggia.”

Le cartine sono state distribuite in questi giorni negli alberghi e nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale. Per chi volesse è possibile ricevere una cartina anche all’ufficio IAT in villa Boselli ad Arma.

I testi e le foto sono stati realizzati rispettivamente dalla guida turistica Raffaella Asdente e dal fotografo Mauro Caruso.