Si è svolta ieri a San Bartolomeo al Mare la manifestazione denominata “karate giocando”, organizzata dal Fudoshin Karate Liguria del maestro Dario Regina. “Per l’Amministrazione comunale – hanno commentato il Sindaco Valerio Urso e l’Assessore incaricato Antonello Martini – è un piacere poter ospitare in palestra una giornata open day, formativa come questa. È stato possible far conoscere ai nostri ragazzi questa magnifica attività sportiva, che è molto educativa e che sicuramente contribuirà al loro miglioramento”.



I partecipanti si sono impegnati in ogni ambito di questo sport estremamente educativo, praticando momenti ludici tra gare di Kata (forme) e Kumite (combattimento). Una bella giornata all’insegna del rispetto, dell’amicizia ed ovviamente del karate.



