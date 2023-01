Si comunica che in data odierna alle ore 10:35 circa i Vigili del Fuoco di Alessandria intervenivano per una fuga di gas nel condominio ubicato in viale Brigata Ravenna n°5 in Alessandria.

Giunta sul posto la prima partenza, unitamente al funzionario di servizio, constatavano una copiosa fuga di gas all’interno dei locali cantine dello stabile.

Immediatamente si iniziava l’evacuazione del condominio e di quello adiacente (civico n°6) evacuando nel complesso 26 unità immobiliari, contestualmente si provvedeva alla disalimentazione della linea elettrica di alimentazione dell’isolato e l’interruzione, a cura della Polizia Locale, del traffico veicolare e pedonale lungo viale Brigata Ravenna.

Giungeva sul posto il personale dell’azienda del gas (AMAG) che iniziava le operazioni di isolamento della rete gas. Si individuava la perdita in una tubazione interrata in prossimità del marciapiede interno al cortile del condominio e a seguito di scavo si intercettava la stessa con apposizione di idoneo collare.

Contestualmente si provvedeva alla ventilazione in sicurezza dei locali interrati mediante ventilatori idraulici antideflagranti a cura del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico) regionale del Comando VVF di Torino.

Una volta intercettata la perdita e raggiunte le condizioni di sicurezza all’interno degli scantinati si provvedeva ad effettuare una ricognizione all’interno di tutte le unità immobiliari e dei locali comuni del condominio al fine di verificare l’assenza di sacche o ristagni di gas al loro interno. Dopo adeguata ventilazione e conseguente verifica strumentale delle condizioni di sicurezza si consentiva la rialimentazione elettrica dell’isolato ed il rientro nelle loro case delle persone evacuate.

Sul posto erano presenti pattuglie della Polizia Locale e dei Carabinieri.

L’intervento terminava alle ore 18:10 circa con il rientro in sede delle squadre operative.