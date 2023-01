Confermata la Fiera della Candelora, attesissimo appuntamento che da più di trecento anni è fissato a San Bartolomeo al Mare per il 2 e il 3 febbraio. Quest’anno viene aggiunta la data di sabato 4 febbraio per un fine settimana dedicato alla tradizione. Tante conferme ma anche alcune gustose novità tra gli espositori della Piazza dei sapori (Piazza Magnolie) così come per le aree dell’uliveto e di Piazza della Rovere.

Come ogni anno saranno numerosi i commercianti ambulanti sistemati per le vie del paese: per questo motivo saranno chiuse al traffico via al Santuario, via Ischia, viale Europa, largo Gallinara, via della Repubblica, largo Giardini, via Corsica e via Marconi. Le attività commerciali legate alla 22° edizione di Arti & Sapori della Rovere, iniziativa collegata alla Fiera, si svolgeranno in piazza Magnolie (dove saranno presenti gli espositori dei generi alimentari), nell’Uliveto della Rovere (area hobbisti, piante e animali), in Piazza Aurora (zona street food e djset al venerdì sera) e sul sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere (artigiani).