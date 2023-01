Il Comune di Tortona ha aderito al bando della Regione Piemonte a sostegno del prolungamento di orario dei servizi educativi a titolarità comunale per l’anno educativo 2022-2023.

E’ risultato tra i beneficiari ottenendo un contributo massimo finanziabile di 34320.00 euro che consentirà di aumentare di un’ora a titolo gratuito, dalle 16.30 alle 17.30, l’apertura degli l’asili nido “Arcobaleno” in via Trento n. 1 e “Santachiara” in piazzetta Gambara 1

Obiettivi specifici del bando

– supportare l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro, garantendo una maggiore flessibilità oraria dei servizi educativi per l’infanzia;

– contrastare la denatalità e il calo delle nascite riscontrato nel territorio piemontese mediante il potenziamento orario dei servizi rivolti alle famiglie con minori in età di nido;

– promuovere l’occupazione di figure educative aggiuntive impiegate nell’attività di prolungamento orario;

– migliorare la qualità della prestazione offerta dagli asili nido comunali, incentivando in tal modo anche la diffusione della cultura del servizio a titolarità pubblica con più adeguata estensione oraria;

– sostenere i servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale presenti nel territorio piemontese anche nei Comuni minori con ridotta densità demografica nel quadro delle politiche di tutela e promozione della maternità anche al fine di contrastare lo spopolamento dei territori montani e marginali.

Il Comune di Tortona, titolare del servizio, ha affidato la gestione degli Asili nido all’O.D.P.F. Santachiara con Partenariato Pubblico Privato (PPP)

