Nella tarda mattinata di oggi 9 Gennaio, i Vigili del Fuoco di Alessandria sono intervenuti in circonvallazione Ovest in Valenza per incidente stradale, che vedeva coinvolta una autovettura.

L’intervento, ha richiesto particolare attenzione, in ragione delle condizioni delicate del posizionamento del veicolo e del malcapitato.

La squadra provvedeva a mettere in sicurezza lo scenario, per consentire l’estricazione del conducente, al fine di porlo alle cure del personale sanitario presente sul posto.

La dinamica risulta al vaglio della Polizia Locale di Valenza.