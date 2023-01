Da oggi, martedì 24 gennaio, ritorna all’attività ordinaria il servizio mensa per le classi a tempo pieno della scuola primaria “Salvo D’Acquisto”, sede di piazzale Mossi, parte dell’istituto comprensivo Tortona B.

La pandemia da Covid aveva infatti determinato l’interruzione dell’erogazione del servizio con distribuzione del pasto nei locali mensa, i cui spazi sono stati resi disponibili allo svolgimento dell’attività didattica. Da settembre 2020 il pasto è stato fornito in monoporzioni termosigillate e il consumo è avvenuto sui banchi di scuola al termine delle lezioni.

La collaborazione tra Ente e Scuola ha reso possibile il ritorno al pasto multiporzione proprio in virtù del fatto la scuola esercita la sua funzione educativa anche attraverso la ristorazione scolastica: proprio la mensa è infatti il luogo privilegiato per l’educazione alimentare, per la promozione di comportamenti alimentari corretti, dell’accrescimento culturale, di socializzazione e di uguaglianza.

All’inaugurazione dei rinnovati locali mensa erano presenti il Sindaco Federico Chiodi, l’Assessore Marzia Damiani, la dirigente scolastica Rita Piazza e la presidente di Asmt Tortona (fornitore del servizio per le scuole cittadine) Felicia Sirianni.