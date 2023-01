A Pontecurone nonni e bimbi in cucina: un bel dulcis in fundo per un’iniziativa valida



"E' stato un bel progetto, che ha coinvolto le due generazioni di bimbi e nonni. Entrambe si sono divertite e confrontate. Sicuramente seguiranno altre edizioni di questa formidabile performance!". Questo il commento della dott. Daniela Mogni, assessore alle politiche giovanili del Comune di Pontecurone, a conclusione del corso "C'era una volta…in cucina!", dedicato a nonni e bimbi del paese, che si è sviluppato in quattro incontri mensili a partire da ottobre. L'ultimo si è tenuto domenica 22 gennaio, sempre nel salone della Soams, dove i piccoli, guidati da nonne esperte, hanno preparato baci di dama, decorati e personalizzati, e tiramisù. Era l'ultima golosa voce prevista dal menu del corso, che ha visto succedersi invitanti antipasti (tramezzini, girelle dolci e salate, pasta sfoglia dolce e salata tagliata con gli stampini, decorata e messa in forno), morbidi gnocchi come primo piatto e le tradizionali polpette di secondo. Infine, il dolce. Alla fine di ogni lezione, tutti i partecipanti hanno portato a casa nelle vaschette quanto cucinato. Il successo dell'originale e simpatico corso di cucina, che ha saputo creare occasioni di vicinanza, socializzazione e condivisione fra bambini e anziani, va condiviso con i volontari e le signore della Pro Loco e della Soams, senza l'intervento appassionato delle quali, non si sarebbe potuto realizzare il progetto. "Sicuramente ci sarà un piacevole epilogo nel mese di febbraio – conclude la Mogni – quando si organizzerà un pranzo o una cena speciale…ma non voglio anticipare troppo, perchè sarà una sorpresa…".