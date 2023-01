Il Comune, con la Biblioteca e il Cantiere Cultura, ha intrapreso un percorso di sensibilizzazione della cittadinanza su importanti tematiche sociali organizzando conferenze, incontri, raccolte fondi destinati ai territori di guerra. Nel mese di gennaio, commemorerà il Giorno della Memoria con un evento di grande impatto, ospitando una delle mostre itineranti organizzate dall’Associazione Figli della Shoah.

Ieri c’è stata l’inaugurazione presso le sale del castello della mostra “Ebrei sotto il Regno Sabaudo”.

Il progetto è dedicato, principalmente, alle scuole attraverso un appuntamento annuale con una mostra sempre diversa; per il primo appuntamento abbiamo scelto “Gli Ebrei sotto il Regno Sabaudo” al fine di poter consegnare ai visitatori gli strumenti necessari a comprendere il quadro storico, culturale, sociologico, economico e politico che ha portato all’annullamento di tutti i diritti civili dei cittadini italiani di fede ebraica e, successivamente, alla deportazione, alla tortura e alla soppressione di milioni di Ebrei, Rom, Sinti, disabili e omosessuali.

Una decina di pannelli saranno invece dedicati a ciò che accadde a Castelnuovo partendo dalla zona in cui risiedevano, in particolare dall’attuale via Bersani.

I primi fruitori della mostra saranno i ragazzi e gli insegnanti delle scuole dell’Istituto Comprensivo Bassa Valle Scrivia, delle scuole dei Comuni vicini che manifesteranno interesse, di tutta la cittadinanza e di ogni persona che vorrà leggere con noi una delle pagine più buie della storia italiana. Prevalentemente documentaria, la mostra ripercorre il costante intreccio tra la storia italiana e la sua bimillenaria componente ebraica.

Attraverso i molti e vari documenti di questa raccolta, vengono messe in evidenza le tappe principali della recente storia nazionale, dal Risorgimento alle guerre mondiali, dalla Resistenza alla Shoah, mostrando come in ognuno di quei periodi storici gli ebrei italiani si schierarono sempre in difesa del loro Paese e della libertà. La mostra rappresenta un estratto della “Collezione Gianfranco Moscati” che conta approssimativamente 2.500 documenti ed è ora custodita presso l’Imperial War Museum di Londra.

La mostra sarà visitabile dal 21 gennaio al 5 febbraio il sabato e la domenica dalle ore 15 alle 19. Nei giorni feriali su prenotazione al nr. 0131826754

Nota

L’Associazione Figli della Shoah, costituita nel 1998 da molti sopravvissuti alla Shoah e dai loro familiari, ha contribuito, fin dalla sua fondazione, alla campagna per l’approvazione della Legge che ha sancito la data annuale commemorativa del Giorno della Memoria a partire dal 27 gennaio 2001. Presidente onoraria è la senatrice Liliana Segre. L’associazione ha ricevuto, per le sue iniziative nazionali rivolte al pubblico e al mondo della scuola, importanti riconoscimenti dalla Presidenza della Repubblica Italiana e da molti enti istituzionali.