Ennesimo salvataggio compiuto dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che nella giornata di ieri, giovedì 5 gennaio, hanno soccorso un uomo che era caduto tra le mura domestiche e non riusciva a rialzarsi.

L’episodio si è verificato poco dopo le 15,30 nel centro urbano di Tortona: il pensionato di 88 anni era caduto tra le mura domestiche all’interno della sua abitazione al quarto piano e i pompieri per salvarlo hanno dovuto entrare nella casa al piano sottostante e dal balcone mettere una scala e salire al piano superiore dove hanno aperto la porta finestra e consegnato l’uomo ai soccorritori del 118, per fortuna non in pericolo di vita.