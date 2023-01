I Carabinieri di Casale Monferrato hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato di energia elettrica, alla Procura della Repubblica di Vercelli, una coppia residente nel casalese che si era allacciata abusivamente alla rete pubblica per sottrarre la corrente.

I Carabinieri, intervenuti insieme ai tecnici dell’ENEL, hanno scoperto in flagranza la manomissione del contatore che, con un cavo appositamente costruito, permetteva l’erogazione della corrente attingendo dalla vicina rete pubblica, accertando il persistere della sottrazione fin dal 2016. Il contatore è stato ripristinato e rimesso a norma.