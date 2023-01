Saranno quasi 40 i giovani rugbisti di URPA Alessandria e Amatori Genova che voleranno questa settimana in Irlanda per un viaggio sportivo di apprendimento e confronto con i pari età Under 15. I ragazzi saranno accompagnati da dieci dirigenti e un medico tesserato alla Federazione Rugby.

La comitiva ligure-piemontese partirà venerdì dall’aeroporto di Genova, con pernottamento a Dublino. La mattina successiva sosterrà un allenamento presso l’Irish Rugby Institute sul campo dei Suttonians, nel nord-est di Dublino; dopo un tradizionale pasto a base di fish and chips in un locale tipico, gli italiani proseguiranno in autobus per Wexford, a due ore e mezzo dalla capitale, per sostenere due test match contro i Wexford Wanderers Under 14 e Under 15, con rituale terzo tempo nella club house della società ospitante.

Il viaggio avrà un risvolto anche sociale, perché i ragazzi saranno ospitati dalle famiglie degli atleti di casa e potranno mettere a frutto il loro inglese…

La domenica mattina il raduno alla club house e un giro turistico per Wexford precederanno il ritorno verso l’aeroporto di Dublino e il conseguente volo di ritorno per Genova.

Per i ragazzi dell’URPA e dell’Amatori Genova si tratta di un’occasione speciale, di un confronto con una realtà rugbistica dalle tradizioni molto più radicate delle nostre e dal presumibile gioco più evoluto: ma si sa che l’ultimo a parlare è il campo, quindi mai dire mai.