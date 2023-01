Un altro ennesimo brillante intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che nella giornata di ieri, sabato 28 gennaio, sono intervenuti alla frazione Bruggi di Fabbrica Curone per un rocambolesco incidente.

E’ accaduto nel pomeriggio quando una donna alla guida della propria automobile scendendo alcuni tornanti della Val Curone ha perso il controllo della vettura che si è fermata in bilico su un precipizio, come accade spesso nei film quando l’auto è ferma sullo strapiombo e sta per precipitare.

La donna rimasta illesa ma visibilmente sotto chock, è riuscita a scendere dall’auto dalla parte del passeggero e ha dato subito l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tortona che appena arrivati, vedendo che l’auto ondeggiava e stava per cadere irrimediabilmente nel burrone hanno avviato subito le tecniche di recupero utilizzando uno speciale macchinario in loro dotazione con il quale prima hanno ancorato l’auto e successivamente con l’aiuto di un altro mezzo sono riusciti a riportarla nella carreggiata, salvando la vettura dalla sua irrimediabile distruzione e da possibili conseguenze che il mezzo avrebbe potuto creare rovinando giù dal precipizio.

Sempre nel pomeriggio di ieri i pompieri sono intervenuti alla frazione Vho di Tortona per rimuovere un albero caduto su un palo della Telecom.

FOTO DI REPERTORIO