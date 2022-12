Ha riscosso grande successo l’iniziativa natalizia organizzata da Asm Voghera in collaborazione con l’associazione Contro Vento Onlus e con i Clown di Corsia. L’evento si è svolto nei giorni scorsi, in concomitanza con la giornata mondiale sulla disabilità e con il laboratorio inclusivo organizzato dai bambini dell’associazione nell’ambito dell’iniziativa “Estate+insieme”, patrocinata dal comune di Voghera e promossa da Regione Lombardia.

All’iniziativa, che si è svolta presso il Self Service di via Famiglia Cignoli, ha partecipato il management di Asm con la presenza del Presidente Sergio Bariani, del Direttore Generale Maurizio Cuzzoli e del consigliere Davide Cagnoni. Per il Comune di Voghera erano presenti il Vice Sindaco Simona Virgilio e gli Assessori Federico Taverna, Maria Cristina Malvicini e Carlo Fugini.

I bambini dell’associazione Contro Vento, realtà vogherese che si occupa di progetti e percorsi di inclusione a beneficio di famiglie con bambini con disturbo dello spettro autistico, nel corso del laboratorio creativo hanno realizzato dei disegni e dei temi a sfondo natalizio.

Dopo il laboratorio c’è stato un momento di svago grazie allo spettacolo organizzato dai Clown di Corsia, prima dell’arrivo di Babbo Natale che ha distribuito i doni a tutti i bambini.