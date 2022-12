Arriva il Natale e Acqui Terme è pronta ad accoglierlo in un’atmosfera magica! In via XX settembre verranno allestiti i tradizionali mercatini natalizi, aperti nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14.00-19.30; martedì, venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 9.30-19.30. In più, la casa di Babbo Natale in piazza Matteotti, la fiaccolata di Natale del 24 dicembre, la pista di pattinaggio in corso Dante e il grande albero di Natale che verrà allestito in piazza Italia.

