Stamattina, sabato 10 dicembre ha aperto il Mercatino di Natale a San Bartolomeo al Mare che giunge alla diciottesima edizione con una novità: la Festa dell’Olio Nuovo, organizzata dal Comune di San Bartolomeo al Mare in collaborazione con CIA Agricoltori Italiani, Coldiretti Imperia, Consorzio di Tutela Olio DOP Riviera Ligure e Associazione Centro Sociale Incontro.

Sono presenti l’Associazione San Matteo, che si occupa dell’animazione e della parte logistica e l’Asilo infantile Maria SS della Rovere, che sarà presente domenica 11 dicembre con i lavoretti dei bambini. Paolo Bianco, notissimo showman e intrattenitore del Golfo Dianese, garantisce la giusta atmosfera in entrambe le giornate. In piazza Magnolie, oltre ai banchi di commercianti, hobbisti e OPI che propongono le loro creazioni come pensierini di Natale, ci sono i coltivatori diretti e gli agricoltori del Golfo Dianese, pronti a confezionare i frutti della loro terra in graziosi pacchettini natalizi.