Due belle manifestazioni in due giorni a Diano Marina, allestite dall’Amministrazione comunale in occasione dell’arrivo di tanti turisti che già dalle prime ore del pomeriggio del giorno di Santo Stefano sono arrivati come frotte in città.

Bar e ristoranti quasi tutti aperti e come sempre succede tra Natale e Capodanno davvero tanti turisti che continuano ad arrivare anche in queste ore.

Le due manifestazioni specie quella di oggi pomeriggio con lo spettacolo luminoso “Luci itineranti” cioé una magica sfilata per le vie o nella piazza degli artisti, giocolieri ed acrobati, con abiti illuminati da migliaia di luci che brillano nella notte hanno riscosso grande successo.

Gli artisti dello spettacolo “Luci itineranti” danzano sui trampoli, volteggiano attrezzi di giocoleria luminosa, si esibiscono in eleganti acrobazie aeree su di una magica luna itinerante.

Di seguito altre immagini.