Un brutto incidente stradale questa mattina mercoledì 28 dicembre, alla periferia di Tortona, lungo la strada statale 211 per Sale con ben quattro feriti ma il bilancio, visto la dinamica dello schianto, poteva essere molto più grave.

L’incidente si è verificato verso le 10:30 quando, per cause ancora in corso di accertamento, un furgone ha tamponato un’auto: lo sconto è stato violentissimo tanto che il furgone è andato fuori della carreggiata ed è definito nel giardino di un’abitazione dopo aver sfondato la rete che delimitava la proprietà privata.

Quattro complessivamente i feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tortona che hanno messo in sicurezza le auto.

I feriti sono un padre e figlio che si trovavano a bordo del furgone zio e nipote che si trovavano invece a bordo dell’auto.

I due giovani rispettivamente di 20 1 19 anni. Le ferite riportate dai quattro non sono gravi benché si tratti di contusioni ferite multiple guaribili tra i 10 e i 30 giorni classificati “codice giallo“ dai soccorritori dl 118 prontamente intervenuti sul posto insieme alla polizia municipale del Comune di Tortona.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture mentre l una carreggiata è stata chiusa al traffico le auto sono transitate su una corsia soltanto con rallentamenti e code.

FOTO DI REPERTORIO