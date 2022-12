In Italia negli ultimi anni c’è stato un vero e proprio boom del trading online. Tra il 2017 ed il 2022 il numero dei trader è cresciuto a ritmi incredibili ed oggi il numero degli utenti iscritti alle piattaforme supera gli otto milioni. Alla base di questo fenomeno ci sono diversi fattori: tralasciando la pandemia, che ha sicuramente accelerato il processo, le cause principali sono due.

Una riguarda i miglioramenti delle piattaforme (soprattutto quelle utilizzabili da smartphone) e gli sforzi fatti dai broker per portare il trading alla portata di chiunque, mentre l’altra riguarda la maggiore preparazione finanziaria degli aspiranti trader. La continua crescita della richiesta di corsi sul trading online è la dimostrazione di quanto sia cambiata la visione del popolo nei confronti del mondo dei mercati finanziari.

L’importanza della formazione degli aspiranti trader

Per troppi anni il trading ha faticato ad entrare nel cuore degli italiani, ostaggio di una visione distorta dovuta per lo più ad una scarsa conoscenza dell’argomento. Per quanto tempo abbiamo sentito dei falsi guru dire che con il trading si possono fare soldi facili senza sforzi? Ma altrettanto spesso si sono sentite le dichiarazioni di persone che affermavano che il trading è una truffa. Per fortuna questi luoghi comuni sono stati messi da parte.

La verità è che il trading online è un’attività seria, a cui tutti oggi possono accedere, che può regalare belle soddisfazioni, ma che presenta anche dei rischi importanti. Ormai tutti gli aspiranti trader hanno capito che senza un’adeguata preparazione è impossibile ottenere dei buoni risultati. A questo proposito, un aiuto arriva dai corsi per imparare il trading, strumenti particolarmente utili che, alternando la pratica alla teoria, permettono agli utenti di avvicinarsi in autonomia al mondo degli investimenti digitali.

Tipologie di corsi per investire online

La preparazione è fondamentale per poter entrare nel modo giusto nei mercati finanziari, ma questo non significa che sia necessario frequentare scuole particolare o prendere parte a costosi percorsi didattici. Oggi in rete si possono trovare tanti corsi di ottima qualità; purtroppo il web è pieno anche di tanta spazzatura, quindi l’aspirante trader deve essere in grado di riconoscere le risorse formative che meritano di essere prese in considerazione.

Bisogna poi aggiungere che i corsi non sono tutti uguali. La prima distinzione che si può fare è quella riguardo al loro costo: ci sono i corsi a pagamento e quelli gratuiti e non è affatto detto che i primi siano migliori dei secondi. Un’altra distinzione è quella che si può fare in base al livello di preparazione dell’utente a cui sono destinati: base, intermedio o avanzato. I corsi più richiesti da chi intende muovere i primi passi nel mondo del trading sono quelli gratuiti e di livello base.

I migliori corsi gratuiti di trading online

Proprio sulla categoria dei corsi gratuiti per principianti punteremo i riflettori, cercando di individuare le migliori risorse disponibili in rete. Grazie all’analisi svolta dagli esperti del sito mercati24.com è possibile stilare una sorta di classifica dei migliori corsi. In testa c’è il materiale messo a disposizione dai broker LiquidityX e XTB. I loro corsi non sono solo gratis, ma sono anche completi, esposti in modo chiaro e semplice ed hanno una forte connotazione pratica.

Sono molto validi anche i corsi proposti da intermediari regolamentati quali Capex, eToro, Markets.com e AvaTrade. Ovviamente l’aspirante trader è libero di approfondire la sua formazione avvalendosi anche di libri (tra i più famosi cc’è il Manuale di trading online per principianti di Dario Abate). La preparazione teorica dovrebbe essere affiancata e seguita anche da un po’ di pratica: il conto demo è un altro strumento indispensabile per chi ha scelto di investire online sui mercati finanziari.