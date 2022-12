Sono state 24 ore davvero difficili per i vigili del fuoco del distaccamento di Tortona. Il lavoro è iniziato ieri sera Fabbrica Curone per un incendio a abitazione probabilmente causato da una canna fumaria difettosa. I pompieri Tortona sono intervenuti e hanno provveduto a risolvere il problema in poche ore.

Ben più grave invece è quello che si è verificato l’incendio che si è verificato alle quattro di questa mattina, giovedì 15 dicembre, alla frazione Valdata di Brignano Frascata. Anche in questo caso si è trattato di un incendio di abitazione e le fiamme, secondo la prima sommaria ricostruzione, si sono levate dalla legnaia per poi raggiungere la casa dove si trovava una donna. Ingenti i danni all’abitazione provocati dalle fiamme tanto che la casa è stata dichiarata inagibile. Soltanto verso le 10 di questa mattina cioè dopo ben sei ore di intervento, infatti, la situazione è tornata alla normalità ma l’abitazione non può essere più utilizzata dalla donna.

È intervenuto il sindaco di Brignano Frascata che ha trovato una sistemazione alla cittadina.

Altro intervento di rilievo oggi pomeriggio poco prima delle 17 a Tortona in via Brigata per un’anziana che era caduta dal balcone. La pensionata ottantenne non riusciva ad alzarsi e quindi sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aperto la porta e l’hanno consegnata ai soccorritori del 118.

Infine poco prima delle 19 un incidente stradale sulla statale 211 per Sale: padre figlio in età scolare su di un auto guidata dal genitore ovviamente, sono usciti fuori dalla carreggiata per fortuna riportando solo lievi ferite.