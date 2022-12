Anche quest’anno la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha stanziato un contributo di 40mila euro per permettere alle realtà assistenziali del territorio di fronteggiare l’emergenza freddo con gli strumenti più adeguati alle necessità dei senza fissa dimora e di coloro che, più in generale, vivono in condizioni di povertà estrema. Con una parte dei fondi ricevuti l’associazione Opere di Giustizia e Carità ha già provveduto all’ampliamento del numero dei posti letto disponibili all’ostello maschile, portandoli da 20 a 32 unità.

«Fino a oggi sono 26 i letti occupati dalle persone ospitate ogni notte nel nostro ostello. Complice il clima sempre più rigido delle ultime settimane, restano pochi i posti liberi ancora a disposizione», spiega Giampaolo Mortara, direttore della Caritas di Alessandria. «Con una parte dell’importante contribuito di Fondazione Cassa di Risparmio, a cui anche quest’anno va il nostro sincero ringraziamento, in collaborazione con altri enti istituzionali dei territorio, ovvero Comune di Alessandria, Cissaca e Asl, potremo inoltre rivolgere un’attenzione particolare alle famiglie che vivono in condizioni di estrema povertà e che faticano a far fronte alle utenze domestiche relative al riscaldamento, offrendo loro un aiuto per ciò che riguarda il pagamento dei consumi».

Il contributo economico di Fondazione Cra, tra l’altro, sostiene l’attività dell’Unità di Strada della Comunità di San Benedetto al Porto per il monitoraggio notturno dei senza fissa dimora presenti sul territorio comunale attraverso l’acquisto di coperte e beni di prima necessità che ogni settimana i volontari e gli operatori dell’Unità di strada distribuiscono alle persone in difficoltà.