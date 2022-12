Pontecurone, come ogni anno, celebra le Feste del Natale, con il rinnovato auspicio che questi tempi difficili possano essere presto superati. Per questo sono state riproposte le luminarie, senza esagerazioni, con la convinzione che le decorazioni luminose sanno sempre creare l’atmosfera natalizia ed invitano ad uscire di casa e ad ammirare le vetrine dei negozi, che sono davvero bellissime.

L’Amministrazione comunale e le associazioni si sono attivate per allestire addobbi e per creare occasioni di incontro e intrattenimento destinate a piccoli e adulti. Quest’anno, in piazza Matteotti, gli alberi di Natale saranno quattro e domenica 18 dicembre saranno addobbati in tutta libertà dalle associazioni e dai bambini delle scuole, che Babbo Natale aspetterà all’interno del grande pacco dono illuminato, con dei regalini per loro. Sotto i portici e nel cortile dell’antico municipio ci saranno i banchetti dell’AGE (Associazione Genitori), pane e salame dell’Avis, il vin brulé della Soams, la cioccolata della Pro Loco, mentre nella chiesa del Bossi continuerà il mercatino dell’Associazione ‘Il paese di don Orione’.

Sempre domenica 18 in piazza Matteotti ci sarà la distribuzione gratuita da parte del Comune degli Elfi curiosi, creative sculture di legno, che potranno abbellire gli ingressi di case e negozi del paese, in compagnia dei Babbi barbuti dello scorso anno.

Alle 16.30 tutti in Santa Maria, per il concerto di Natale, quest’anno affidato alla Chitarrorchestra di Voghera.

Ci saranno poi altre manifestazioni la vigilia di natale e la Festa della Befana, ma di queste scriveremo in un altro articolo.