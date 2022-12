Ultima manifestazione a Diano prima di quelle natalizie che prenderanno il via venerdì 23 dicembre. Domani, Domenica 18 Dicembre si terrà infatti il “Giro di Natale”. Questo il programma: 8,30 ritrovo in Piazza del Comune ore 9,00 partenza per l’escursione aperta a tutti per MTB e Bici da Strada organizzata dall’Asd Dianese Outdoor.

I percorsi si svilupperanno nel comprensorio del Golfo Dianese, con guide e scope ad hoc.

Gradito abbigliamento o addobbo natalizio.

Info: 3667169219 Email:

info@dianeseoutdoor.com

Sito: Dianese Outdoor

Facebook: Dianese Outdoor