Il prossimo 8 dicembre alle 18 la celeberrima Missa Secunda Pontificalis ed altri famosi brani.

Il Perosi Festival continua, dopo una settimana di pausa, il prossimo 8 dicembre alle ore 18 in Cattedrale a Tortona quando si potrà ascoltare la Missa Secunda Pontificalis ed altri celebri brani tra cui il Magnificat eseguiti dal Coro della Città di Subiaco diretto dal M° Stefano Quaresima e accompagnato all’organo dal M° Giovanni Proietti.

Un coro di più di 30 elementi eseguirà una delle Messa più conosciute ed eseguite di don Lorenzo Perosi.

“Sarà un momento di grandissima musica e profonda spiritualità dove ascolteremo una Messa di don Lorenzo Perosi famosa in tutto il mondo – spiega il direttore artistico del festival, don Paolo Padrini -. Una composizione per coro a tre voci ed organo con degne di nota le due grandi fughe del Cum sancto spiritu del Gloria e dell’Et vita venturi del Credo“.

Sarà inoltre, prosegue il direttore artistico “un modo per vivere anche grazie alla cultura, l’importante Festa dell’Immacolata, festa in onore della Madonna che ci aiuta ancor meglio a prepararci a vivere il Santo Natale ormai alle porte”.

Il Coro polifonico della Città di Subiaco nasce nel 1969 per opera di un gruppo di appassionati cultori della musica polifonica e del suo primo direttore, M° Fernando Stefanucci, desiderosi di continuare l’antica tradizione delle Cappelle Musicali di Subiaco, culla del Monachesimo Occidentale e sede fra le più privilegiate del canto gregoriano. Nel corso della sua storia ha eseguito concerti in tutto il mondo attraverso numerose collaborazioni con enti culturali non solo in ambito di musica sacra.

Il Perosi Festival 2022 è organizzato dai firmatari del Protocollo d’Intesa “Perosi 60: Tortona Città della Musica”, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, il Rotary di Tortona, il Lions Club, insieme ad altri enti prestigiosi con il patrocinio della Provincia di Alessandria e del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. Il festival, quest’anno, ha come media partner nazionale Radio Classica, del gruppo Class editori, e Radio Vaticana. Media partner locali sono Il Popolo e RadioPNR.

L’ingresso sarà libero ma con prenotazione sulla piattaforma di booking www.lorenzoperosi.net.